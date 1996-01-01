Одежда оптом от производителя «ВелКоТекс»

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«ВелКоТекс» – российская швейно-производственная компания в Великих Луках, работающая с 1996 года. Фабрика предлагает широкий выбор спортивной одежды по оптовым ценам. В каталоге товаров можно найти предметы гардероба для женщин, мужчин и детей любого возраста.

Основная специализация фабрики – вещи спортивного кроя. Такая одежда прекрасно подходит для активного отдыха, ее также удобно носить в повседневной жизни. Спортивные вещи «ВелКоТекс» соответствуют всем требованиям, которые предъявляют к товару такого типа. Предметы гардероба функциональные, практичные и соответствуют российскому размерному ряду

Спортивные костюмы и брюки сшиты из турецкого трикотажа, в состав которого входит хлопок и лайкра подойдут детям для занятия физкультурой в школе. В наличии широкий модельный ряд, огромное количество расцветок. Для курток, зимних комплектов и утепленных комбинезонов используются ткани со специальной пропиткой. За счет этого она не пропускает влагу и надежно защищает от ветра.

Одежда от российского производителя в ассортименте

На нашей фабрике вы можете покупать качественные вещи по оптовой цене. Преимущества работы с нашей компанией в том, что ее специалисты отбирают качественный трикотаж, лучшие ткани и фурнитуру для производства любой одежды. Эргономичный современный трикотаж обладает способностью дышать, в такой одежде комфортно заниматься любыми видами спорта.



Вещи от производителя для детей и взрослых прочные. Они не линяют и не садятся после стирки. В интернет-магазине представлены оптовые и розничные цены.



Обращайтесь к нам для пошива костюмов на заказ: для спортивных команд, клубов, а также различных организаций. Можем предложить экипировку с эмблемами. Вышивка делается на заказ, это может быть слово или картинка.



Купить одежду оптом от производителя можно на нашем сайте. Каталог регулярно обновляется, поэтому работать с нами удобно и выгодно на постоянной основе. Доставка осуществляется по всей территории РФ. Покупайте одежду оптом от российского производителя «ВелКоТекс» город Великие Луки.