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Одежда оптом от производителя «ВелКоТекс»



            
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  • Артикул: D-0205
    •                                                                             
  • Состав: 100% полиэстер
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  • Артикул: D-0205
    •                                                                             
  • Состав: 100% полиэстер
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  • Артикул: D-0203
    •                                                                             
  • Состав: 100% полиэстер
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  • Артикул: D-0203
    •                                                                             
  • Состав: 100% полиэстер
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	 «ВелКоТекс» – российская швейно-производственная компания в Великих Луках, работающая с 1996 года. Фабрика предлагает широкий выбор спортивной одежды по оптовым ценам. В каталоге товаров можно найти предметы гардероба для женщин, мужчин и детей любого возраста.




	 Основная специализация фабрики – вещи спортивного кроя. Такая одежда прекрасно подходит для активного отдыха, ее также удобно носить в повседневной жизни. Спортивные вещи «ВелКоТекс» соответствуют всем требованиям, которые предъявляют к товару такого типа. Предметы гардероба функциональные, практичные и соответствуют российскому размерному ряду




	 Спортивные костюмы и брюки сшиты из турецкого трикотажа, в состав которого входит хлопок и лайкра подойдут детям для занятия физкультурой в школе. В наличии широкий модельный ряд, огромное количество расцветок. Для курток, зимних комплектов и утепленных комбинезонов используются ткани со специальной пропиткой. За счет этого она не пропускает влагу и надежно защищает от ветра.



Одежда от российского производителя в ассортименте



	 На нашей фабрике вы можете покупать качественные вещи по оптовой цене. Преимущества работы с нашей компанией в том, что ее специалисты отбирают качественный трикотаж, лучшие ткани и фурнитуру для производства любой одежды. Эргономичный современный трикотаж обладает способностью дышать, в такой одежде комфортно заниматься любыми видами спорта. 

 

	 Вещи от производителя для детей и взрослых прочные. Они не линяют и не садятся после стирки. В интернет-магазине представлены оптовые и розничные цены. 

 

	 Обращайтесь к нам для пошива костюмов на заказ: для спортивных команд, клубов, а также различных организаций. Можем предложить экипировку с эмблемами. Вышивка делается на заказ, это может быть слово или картинка. 

	

	Купить одежду оптом от производителя можно на нашем сайте. Каталог регулярно обновляется, поэтому работать с нами удобно и выгодно на постоянной основе. Доставка осуществляется по всей территории РФ. Покупайте одежду оптом от российского производителя «ВелКоТекс» город Великие Луки.


 
 
				

			

		

		 


	

	

	

		

			

				
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